Колонна российской техники направилась в Херсон
В Мелитополе зафиксировали движение колонны российской военной техники из 40 единиц в сторону Херсона. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Вчера большая колонна техники проехала в сторону Херсона. Это около 40 единиц техники, перевозившей горючее, боеприпасы», - отметил он.
Как считает Федоров, россиянам не удастся улучшить свою логистику.
«Мы четко знаем каждую координату перемещения их техники, и когда она прибудет к месту дислокации, все эти координаты будут переданы соответствующим службам и структурам», - заявил мэр Мелитополя.