Колонна российской техники направилась в Херсон

В Мелитополе зафиксировали движение колонны российской военной техники из 40 единиц в сторону Херсона. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Вчера большая колонна техники проехала в сторону Херсона. Это около 40 единиц техники, перевозившей горючее, боеприпасы», - отметил он.

Как считает Федоров, россиянам не удастся улучшить свою логистику.

«Мы четко знаем каждую координату перемещения их техники, и когда она прибудет к месту дислокации, все эти координаты будут переданы соответствующим службам и структурам», - заявил мэр Мелитополя.