Кремль отказался комментировать возможную закупку иранских беспилотников

Тема продажи беспилотных летательных аппаратов не будет обсуждаться во время предстоящего 19 июля визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет», - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли обсуждаться тема продажи беспилотников во время поездки Путина в Иран. ТАСС отмечает, что Песков отказался говорить на эту тему. «Нет, никаких комментариев на этот счет у нас нет», - сказал он.

В понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по предположению американских властей, Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения. Во вторник официальный представитель иранского МИД Насер Канани, отвечая на это предположение, указал, что «сотрудничество между Тегераном и Москвой в сфере технологий началось еще до событий в Украине» и в последнее время развивается без изменений. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники. «У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт», - сказал глава МИД.