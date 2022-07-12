МИД Ирана о визите Джейхуна Байрамова в Тегеран

«Визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тегеран был успешным и конструктивным». Об этом заявил на еженедельном брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насир Кянани.

По его словам, отношения между Ираном и Азербайджаном основаны «на принципах многопланового и совместного сотрудничества».

«Мы рады, что воля высокопоставленных чиновников обеих стран направлена на развитие отношений. Иран и Азербайджан ведут переговоры о развитии связей в энергетической, транзитной и других сферах», - заявил Кянани.