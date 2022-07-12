«Летний лагерь» AДА в очередной раз в Azercell

На презентации мобильного оператора школьники смогли познакомиться как с цифровыми технологиями нового поколения, так и с культурой обслуживания абонентов.

Программа «Летний лагерь», традиционно организуемая Университетом AДA на летних каникулах для учащихся среднеобразовательных школ, в очередной раз побывала в ООО «Azercell Telecom» в рамках «Недели информационных технологий». Участники Летней школы, организованной Департаментом повышения квалификации Института развития и дипломатии Университета АДА, впервые получили возможность посетить data-центр компании, расположенный в головном офисе Azercell, ознакомиться с информацией об основах сетевых технологий, построении, эксплуатации и управлении мобильной сетью, а также в режиме реального времени увидеть показатели распространения сети LTE на карте страны.

В ходе следующей презентации со стороны департамента Big Data и Аналитики Azercell юные гости получили подробную информацию о сборе, хранении и обработке данных в сфере ИКТ, мировых тенденциях в области больших данных и новых цифровых продуктах, которые Azercell в ближайшее время представит на рынке.