В ней участвуют военные делегации Турции, Украины, РФ и представители ООН. Встреча началась в 14:00 и проходит за закрытыми для прессы дверями. Место проведения встречи не называется.

В Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта украинского зерна. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

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Переговоры по вопросу организации зернового экспорта, в которых примут участие военные делегации Турции, Украины и РФ, а также представители ООН, пройдет в закрытом для прессы режиме, сообщил телеканал CNN Türk.

Место и время проведения встречи не разглашаются. Информация по ее итогам будет предоставлена Минобороны Турции.

По данным телеканала, встреча начнется после полудня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по выработке соглашения об экспорте зерна из Украины ведется российскими военными. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что соглашение по экспорту зерна между российской и украинской стороной практически достигнуто. Источники в российском дипломатическом ведомстве также сообщали, что консенсус по вопросу вывоза зерна из Украины между российской и украинской стороной на переговорах в Стамбуле очень близок.