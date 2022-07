Евросоюз начинает обсуждать новые санкции против России

Послы ЕС в четверг начнут консультации по поводу введения новых ограничений против РФ. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

По его словам, консультации между послами о новых санкциях ЕС против России должны начаться на следующий день, то есть в четверг. "По оптимистическому сценарию, меры должны быть одобрены на следующей неделе", - отмечает Джозвяк.

Он не уточнил, что именно могут включить в новый пакет.

consultations among EU ambassadors on new EU sanctions on #Russia will start tomorrow. optimistically the measures should be approved next week. #Ukraine