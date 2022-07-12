Венгрию хотят лишить финансирования Евросоюза
Комитет гражданских свобод Европейского парламента призвал лишить Венгрию финансирования, пока страна не исполнит решения Суда Евросоюза и Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), передает «Московский Комсомолец».
В комитете посчитали, что в стране должно быть восстановлено верховенство права и безусловное соблюдение всех европейских ценностей. Как отмечается, в качестве основания для прекращения финансирования предлагается указать недостаточно независимую судебную систему, а также использование венгерскими властями шпионских программ.