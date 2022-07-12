После скандала с арестами Petronas Azerbaijan закрыл в Баку свой офис

В компании уточнили, что претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по адресу: Баку, улица Измир, дом 8.

Осенью прошлого года ЛУКОЙЛ и Petronas договорились о покупке доли компании (15,5%) в крупнейшем газовом месторождении Азербайджана – Шах-Дениз, сделка оценивалась в $2,25 млрд. В результате ЛУКОЙЛ приобрел 9,99% доли за $1,45 млрд, SOCAR выкупила 4,35%, BP – 1,16% доли Рetronas. Сделка была закрыта в январе 2022 года.

Сейчас доли в проекте распределены следующим образом: BP plc - 29,99%, ЛУКОЙЛ – 19,99%, TPAO – 19%, SOCAR – 14,35%, NICO – 10% и SGC (дочка SOCAR) – 6,67%.

Напомним, что ранее Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas подтвердила факт ареста имущества в Люксембурге двух своих дочерних компаний, управляющих газовыми активами в Азербайджане, стоимостью 2 миллиарда долларов. Судебные приставы опечатали офисы этих компаний.

«Мы подтверждаем, что две наши дочерние компании, упомянутые в отчете, получили «Saisie-arret» (уведомление об аресте) 11 июля 2022 года», - говорится в заявлении.

«Petronas заявляет, что эти дочерние компании, Petronas Azerbaijan и PETRONAS South Caucasus, ранее продали все свои активы в Азербайджане, и доходы от реализации были должным образом репатриированы», - добавили в компании.