Глава «Азеригаз» отправился в Ширван и выслушал жалобы жителей

Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев принял сегодня в Доме молодежи города Ширван жителей Ширванского, Гаджигабульского и Сальянского районов.

В пресс-службе ПО сообщили, что во время приема, в котором также приняло участие руководство Сальянского регионального управления эксплуатации газа, Руслан Алиев выслушал обращения и жалобы 16 жителей. В ходе встречи поднимались вопросы индивидуальной газификации, замены места газопровода, установки газового счетчика, газификации населенного пункта.

Большинство обращений было решено на месте. Руслан Алиев поручил сотрудникам ПО рассмотреть и другие вопросы, оказать необходимую помощь. Обращения по вопросам, не входящим в компетенцию «Азеригаз», зарегистрированы для направления в соответствующие органы.