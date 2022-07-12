В Бакметрополитене заявили, что не обращались в Тарифный совет

«Бакинский метрополитен не регулирует цены на проезд в метрополитене и не имеет таких полномочий. Регулирование входит в компетенцию Тарифного Совета Азербайджанской Республики». Об этом заявил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, Бакинский метрополитен не обращался в Тарифный Совет по поводу пересмотра оплаты проезда.

«В целом, мы хотим отметить, что ЗАО «Бакинский метрополитен» предоставляет периодические отчеты, в том числе финансовую отчетность перед соответствующими государственными структурами. Тем не менее обращение в соответствующие структуры о пересмотре и регулировании цен на проезд не было адресовано», - сказал Б.Мамедов.