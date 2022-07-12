В Турции продолжается борьба с FETO

Правоохранительные службы Турции продолжают активную борьбу с террористической организацией FETO. Anadolu со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны пишет, что из армии было уволено почти 25 тысяч сторонников организации, из них 150 – генералы.

Согласно информации министерства, продолжается борьба со всеми угрозами и опасностями в отношении Турции. В контексте противостояния FETO, PKK и ИГИЛ турецкие правоохранители регулярно проводят внутренние и трансграничные операции по ликвидации ячеек и членов террористических групп.

С момента попытки государственного переворота 15 июля 2016 года из рядов вооруженных сил Турции были уволены в общей сложности 24 388 человек, среди них 150 высокопоставленных генералов, которых уличили в симпатиях организации Фетхуллаха Гюлена. 28 генералов попытались восстановиться на службе, но их заявления были отклонены. Сейчас продолжается судебный процесс в отношении 797 человек.