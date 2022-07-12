В Турции продолжается борьба с FETO
Правоохранительные службы Турции продолжают активную борьбу с террористической организацией FETO. Anadolu со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны пишет, что из армии было уволено почти 25 тысяч сторонников организации, из них 150 – генералы.
Согласно информации министерства, продолжается борьба со всеми угрозами и опасностями в отношении Турции. В контексте противостояния FETO, PKK и ИГИЛ турецкие правоохранители регулярно проводят внутренние и трансграничные операции по ликвидации ячеек и членов террористических групп.
С момента попытки государственного переворота 15 июля 2016 года из рядов вооруженных сил Турции были уволены в общей сложности 24 388 человек, среди них 150 высокопоставленных генералов, которых уличили в симпатиях организации Фетхуллаха Гюлена. 28 генералов попытались восстановиться на службе, но их заявления были отклонены. Сейчас продолжается судебный процесс в отношении 797 человек.
Хулуси Акар, министр национальной обороны Турецкой Республики, в своих заявлениях подчеркнул, что решительная борьба продолжается благодаря получению новой информации, документов и данных.
15-16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана выступили генералитет, офицеры ВВС и жандармерии. Часть армии и полиция остались верны правительству, на улицы по призыву президента вышли тысячи гражданских лиц. В уличных боях применялась тяжелая техника и авиация, наносились ракетные удары по зданиям в Анкаре и Стамбуле. Погибло 240 человек, из них 173 гражданских. Бунт военных был подавлен той же ночью. В подготовке переворота был обвинен проповедник и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, проживающий в США.