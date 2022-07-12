Выгодные кредиты для сотрудников банков и госучреждений

Согласно условиям кампании, кредит можно получить на сумму до 15 000 манатов без поручителя и до 30 000 манатов с поручителем, с годовой процентной ставкой всего 12% на срок до 48 месяцев. Предложение распространяется на лиц, работающих в банковском секторе и в ряде государственных структур. лица,желающие получить кредит на этих условиях должны иметь стаж работы в указанных структурах в течение последних 12 месяцев.

Получить кредит по данной кампании можно в любом из филиалов Халг Банка до 31 декабря 2022 года.

Подробную информацию о банковских продуктах и услугах можно получить на официальных страницах Xalq Bank в Facebook и Instagram, а также на сайте www.xalqbank.az и в Информационном центре по номеру 138.