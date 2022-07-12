Санкции против России ударили по Ирану и Венесуэле The New York Times
Санкции западных стран в отношении российских энергоресурсов ударили по двум ближайшим союзникам России - Венесуэле и Ирану, пишет The New York Times со ссылкой на участников рынка, близких к обеим странам.
По данным источников издания, нефтяные ограничения привели к значительной потере доли обоих государств на азиатских рынках, которых начала вытеснять Россия, предоставляя большие скидки на собственную нефть. Оба государства не очень довольны положением дел с продажей собственных энергоресурсов и ищут альтернативные рынки сбыта. Новыми партнерами могут стать как раз западные страны, утверждает издание, которые столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и ищут альтернативы поставкам нефти и газа из России на фоне войны с Украиной. При этом западные страны страдают от роста цен на энергоресурсы и готовы платить полную цену, что открывает возможности для переговоров. Невзирая на дружбу между странами на азиатском рынке - они конкуренты, а активный демпинг со стороны России обостряет конкуренцию.
Издание утверждает, что государственная нефтяная компания Венесуэлы (PDVSA) из-за российских поставок была вынуждена увеличить скидку на свою нефть в два раза - до $45 за баррель. Более того, после начала войны в Украине транспортные компании, перевозящие венесуэльскую нефть в Азию, перестали платить стране за нефть, которую они продают от ее имени, что лишило Каракас доходов в размере $1,5 млрд, или почти четверти нефтяных доходов республики. Издание также сообщает, что Иран начинает сталкиваться с аналогичными проблемами.
Согласно данным трейдеров, близких к иранской стороне, объем продаж нефти в Китай упал на треть, а на весь азиатский рынок - в два раза, до 700 тысяч баррелей в сутки. При этом в денежном выражении иранская сторона получила пока только 37% доходов от запланированных до войны. Китай же переключается на нефть от России, чтобы поддержать отношения с более важным для него партнером, отмечает издание.
Издание также утверждает, что Европа добилась от США смягчения санкций против Венесуэлы, и теперь ее нефть закупают итальянская Eni и испанская Repsol, а о наращивании поставок нефти в США активные переговоры ведет американская Chevron. Кроме того, Иран ранее уже пытался потеснить российскую нефть на китайском рынке, для этого ему пришлось увеличить скидки, но ожидаемого эффекта это не дало. Теперь иранская сторона раздумывает об активизации контактов с западными странами через «ядерную сделку». Некоторые иранские официальные лица, как сообщает издание, видят в сложившейся ситуации возможность взаимовыгодного сближения с Евросоюзом. Таким образом обе страны могли бы компенсировать потери от конкуренции с Россией на азиатских рынках.