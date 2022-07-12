Санкции западных стран в отношении российских энергоресурсов ударили по двум ближайшим союзникам России - Венесуэле и Ирану, пишет The New York Times со ссылкой на участников рынка, близких к обеим странам.

По данным источников издания, нефтяные ограничения привели к значительной потере доли обоих государств на азиатских рынках, которых начала вытеснять Россия, предоставляя большие скидки на собственную нефть. Оба государства не очень довольны положением дел с продажей собственных энергоресурсов и ищут альтернативные рынки сбыта. Новыми партнерами могут стать как раз западные страны, утверждает издание, которые столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и ищут альтернативы поставкам нефти и газа из России на фоне войны с Украиной. При этом западные страны страдают от роста цен на энергоресурсы и готовы платить полную цену, что открывает возможности для переговоров. Невзирая на дружбу между странами на азиатском рынке - они конкуренты, а активный демпинг со стороны России обостряет конкуренцию.

Издание утверждает, что государственная нефтяная компания Венесуэлы (PDVSA) из-за российских поставок была вынуждена увеличить скидку на свою нефть в два раза - до $45 за баррель. Более того, после начала войны в Украине транспортные компании, перевозящие венесуэльскую нефть в Азию, перестали платить стране за нефть, которую они продают от ее имени, что лишило Каракас доходов в размере $1,5 млрд, или почти четверти нефтяных доходов республики. Издание также сообщает, что Иран начинает сталкиваться с аналогичными проблемами.