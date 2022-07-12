Минздрав о желудочно-кишечных инфекциях среди детей

В летний сезон некоторыми инфекциями, особенно желудочно-кишечными, чаще заражаются дети. Об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, педиатр Эркин Рагимов.

По словам врача, на первом месте среди этих инфекций ротавирус: «Лихорадка, рвота, диарея являются одними из основных симптомов. Он более агрессивен в сравнении с аденовирусом. Ребенок вырывает все, что ни съест. При аденовирусе температура относительно ниже. Для этого вируса более характерна диарея».

«Ротавирус более агрессивен по сравнению с аденовирусом. Ребенок вырывает все что ни съест. При аденовирусе температура относительно ниже. Для этого вируса более характерна диарея», - отметил Э.Рагимов.

Врач также сказал, что угроза коронавируса все еще сохраняется. Поэтому необходимо соблюдать социальную дистанцию, соблюдать гигиенические правила, а также использовать маски в закрытых помещениях.