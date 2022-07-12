Укрепление отношений Москвы и Тегерана назвали угрозой в США

Попытки президента России Владимира Путина углубить связи с Ираном на фоне конфликта в Украине представляют собой «серьезную угрозу», заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Новость об этом опубликовало агентство Reuters.

Советник президента Соединенных Штатов озвучил заявление после сообщений о том, что Иран готовится поставить России несколько сотен беспилотников, в том числе боеспособных, для использования в Украине. «Углубление Россией союза с Ираном для убийства украинцев - это то, на что весь мир должен смотреть и рассматривать как серьезную угрозу», - сказал Салливан.

Беспокойство Вашингтона также вызывает встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Ибрагима Раиси, которая пройдет на следующей неделе.