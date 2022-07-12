При попытке бегства в Россию задержан двоюродный брат экс-главы КНБ Казахстана
Задержан Нурлан Масимов - двоюродный брат экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова. Он пытался пересечь границу с Россией по поддельным документам, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на антикоррупционную службу республики.
Экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.
Напомним, что Нурлан Масимов, объявленный в розыск, был начальником департамента полиции Павлодарской области. Он покинул страну после того, как его кузен Карим Масимов был арестован по подозрению в госизмене. За информацию о двоюродном брате Карима Масимова была объявлена награда - более 12 млн тенге.