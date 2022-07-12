Пассажиропоток аэропортов Азербайджана приближается к допандемийным показателям

С начала текущего года суммарный пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана превысил 2 млн человек. Только в июне текущего года в аэропортах страны было обслужено 530 тысяч человек, что составляет 96% от показателя «допандемийного» 2019 года, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Базовые авиаперевозчики бакинского аэропорта - AZAL и Buta Airways - с начала года перевезли 618 тыс. и 201 тыс. пассажиров соответственно. Из них 457 тыс. - пассажиры международных рейсов, это 36% от общего объема международных перевозок.

В июне 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 24 иностранные авиакомпании. Также в этом месяце из Муската в Баку открыла прямые рейсы авиакомпания Salam Air.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в июне вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Анталья, Абу-Даби, Эр-Рияд, Анкара, Шарджа и Минск.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса. В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax. Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.