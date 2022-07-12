Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:40

Иран продолжает наращивать свое военное присутствие на севере Сирии и стягивает в приграничные районы живую силу и боевую технику. По информации, в находящийся под контролем курдских группировок город Тель-Рифат и его окраины переброшены бронетранспортеры, РСЗО, около 15 танков и свыше 600 ополченцев из иранских прокси. Иранские вооруженные силы развернули на севере Сирии батальонные тактические группы, а затем взяли под контроль аэропорт Минаг. Эти данные подтверждаются некоторыми российскими и турецкими источниками. Нет подробностей о целях захвата аэропорта. Хотя по оценке местных экспертов, Иран занял аэропорт для развертывания многочисленных беспилотных летательных аппаратов, а также тактических ракетных комплексов. Тегеран все еще рассматривает возможности для отражения наступательных действий турецкой армии, которая готовится к проведению специальной военной операции.

«Союзнические войска, поддерживаемой Ираном четвертой бронетанковой дивизии под контролем Махира Асада, пришли поддержать Минаг... Иранские ополченцы усилили свое присутствие в Нубле и Зехре», – сообщает журналист Бедреттин Бёлюкбаши из Турции. Города Нубл и Аль-Захра, в которых проживает шиитское население, расположены недалеко от города Тель-Рифат. Отметим, что Тель-Рифат является одной из целей запланированной военной операции Турции против террористов РПК/ОНС на севере Сирии. Министр обороны Турции Хулуси Акар на прошлой неделе посетил север Сирии и линию соприкосновения войск, заявив, что военные действия «могут начаться в любой момент». Напомним, что все ведущие игроки, включая США, Россию и Иран, выступают против осуществления Турцией спецоперации. «Сирийские демократические силы», состоящие из числа боевиков РПК/ОНС, обратились за поддержкой к режиму Башара Асада для оказания сопротивления ожидаемому турецкому вторжению.

После переговоров при посредничестве России режим Асада направил армейские части в районы, контролируемые курдами. Курды же взамен подняли в этих районах национальные флаги Сирии, тем самым поддержав территориальную целостность страны. «Сирийские демократические силы» утверждают, что правительство Асада согласилось направить тяжелую боевую технику для усиления сопротивления в случае начала войсковой операции. Сообщается о достигнутой договоренности и по размещению на границе с Турцией правительственных войск Сирии. По информации, охрана границы может перейти под контроль войск Асада. Кремль не ограничивается посреднической миссией, в частности, Россия увеличила свое военное присутствие на севере Сирии, направив в регион около 1200 десантников, а также разместив дополнительные истребители и боевые вертолеты на аэродроме Камышлы, расположенном в 3 километрах от турецкой границы.