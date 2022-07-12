США хотят открыть консульство для палестинцев в Иерусалиме

Белый дом хотел бы, чтобы консульство США для палестинцев было открыто в Восточном Иерусалиме, сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам на борту самолета Air Force 1. Это заявление прозвучало в то время, когда президент США Джо Байден направляется в Израиль.

«Наша позиция заключается в том, что мы хотели бы иметь консульство в Восточном Иерусалиме. Очевидно, что для этого необходимо взаимодействие с израильским правительством. Это требует взаимодействия и с палестинским руководством. И мы продолжим это взаимодействие в этой поездке», - цитируют его «Детали».