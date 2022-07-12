На Харьковщине бойцы полка специального назначения «Азов» уничтожили живую силу и технику ВС РФ. Сообщается о 37 ликвидированных российских военнослужащих. Об этом говорится в телеграм-канале ССО «Азов»Харьков.

Среди уничтоженной техники, в частности, три легковых автомобиля личного состава, 7 единиц боевых машин пехоты БМП-2 и два танка Т-72Б3 россиян.

На видео ниже - фрагмент уничтожения одной из единиц российской техники высокоточным попаданием артиллерии.