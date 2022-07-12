В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Гёйчайского района Гылмана Мустафаева, обвиняемого в убийстве односельчанина.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 22 ноября прошлого года в селе Бейдовул Гёйчайского района. Гылман Мустафаев зарезал своего односельчанина 39-летнего Эльвина Исмаилова во время ссоры на почве личных отношений. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Согласно обвинительному заключению, между Мустафаевым и Исмаиловым случилась словесная перепалка на свадебной церемонии, состоявшейся в селе Бейдовул за несколько дней до убийства. Исмаилов был недоволен тем, что Мустафаев, попросивший его выполнить за плату определенную работу на своем земельном участке, позже передумал и поручил эту работу другому человеку. Гылмана Мустафаева задержали и предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.