Китайские военные атташе притворились журналистами и попались полиции Фиджи

Полиция Фиджи выгнала двух китайских военных атташе, которые сидели вместе с журналистами, с заседания Форума тихоокеанских островов, сообщает The Guardian.

Военные атташе, возможно, так и остались бы незамеченными, если бы не местная журналистка The Guardian. Она узнала одного из мужчин, так как уже «как минимум трижды» сталкивалась с ним до этого. «Он был одним из тех людей, которые выдворяли нас с мероприятий и давали указания другим людям выгнать нас», - сказала журналистка.

Так, например, она видела его в прошлом месяце, когда на фиджийский остров Сува приезжал глава МИД Китая Ван И и куда не пустили журналистов. «Поэтому я подошла к нему и спросила: «Вы здесь как сотрудник китайского посольства или «Синьхуа», потому что это медиапространство?». А он покачал головой, как бы показывая, что не говорит по-английски», - рассказала журналистка. В итоге журналистка пожаловалась организаторам, те вызвали полицию, которая проверила документы и вывела двух военных атташе из зала.