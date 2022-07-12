Самолет президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион. У трапа самолета его встретили премьер-министр Израиля Яир Лапид, президент Ицхак Герцог, премьер-министр по ротации Нафтали Беннет, председатель Кнессета Мики Леви и другие израильские политики.

Президент США Джо Байден выступил с короткой речью в аэропорту. «Связь между израильтянами и американцами крепка до мозга костей, - сказал он. - Это мой 10-й визит. Каждая возможность вернуться в замечательную страну с библейскими корнями - это благословение. Мы будем продолжать углублять сотрудничество между Соединенными Штатами и Израилем».