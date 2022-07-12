Европа придумала план на случай внезапных решений России по газу
Европейский союз разработал план чрезвычайных мер по поддержке экономики на случай внезапного прекращения поставок газа из России, пишет Bloomberg cо ссылкой на черновик соответствующего документа.
В Брюсселе сейчас полагают, что риск соответствующего решения достаточно велик. Чтобы подготовиться к подобному сценарию, Еврокомиссия задумала рекомендовать дополнительные меры, которые регион может принять для сокращения потребления газа и снижения расходов для предприятий и населения. Согласно документу, немедленные действия могут снизить влияние от внезапных перебоев с поставками на треть. Совместные решения на уровне ЕС, принятые на этапе заполнения хранилищ, помогут смягчить удар позднее в зимний период в том случае, если прокачка газа из России остановится. По прогнозам европейских специалистов, если поставки будут прерваны в июле, то хранилища к началу ноября удастся заполнить в пределах 71%, что ниже цели в 80%. Если же проблемы возникнут позднее, начиная с октября, то риски нехватки будут ниже, но времени на то, чтобы исправить ситуацию, останется меньше.
«Сэкономить газ могут все - даже представители уязвимых секторов, например, частные потребители, здания, которыми распоряжаются местные власти, сферы, которые имеют возможность использовать другое топливо, а также, в зависимости от контекста конкретного государства, электросектор», - говорится в документе. Кроме возможностей использования другого топлива ради экономии газа, ЕК предлагает проводить широкие информационные кампании по снижению расходов энергии на отопление и кондиционирование помещений, а также рекомендует рассмотреть обязательные лимиты в критических ситуациях.