Зеленский: Россия выпустила по Украине почти 3000 ракет

Россия выпустила по Украине уже 2960 ракет за все время полномасштабного вторжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам конференции Азиатское лидерство в среду, 13 июля.

«2960 ракет по состоянию на это утро - именно столько успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет - гражданские объекты», - отметил глава украинского государства.

Отметим, 27 июня Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине 2800 ракет. Центр противодействия дезинформации при СНБО отметил, что удары россиян по гражданским объектам - это не ошибки точности ракет, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины.