Доллар стал дороже евро впервые с 2002 года

Курс евро к доллару на международном рынке Форекс опустился на 0,37%, до $0,9999, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз евро стоил дешевле доллара почти 20 лет назад - 6 декабря 2002 года.

Падение европейской валюты наблюдалось на фоне выхода данных по инфляции в США. По итогам июня потребительские цены в США выросли в годовом исчислении на 9,1% против ожиданий экспертов на уровне 8,8%. Это самый высокий показатель с 1981 года. Данные по инфляции повысили вероятность дальнейшего активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США с целью сдержать инфляцию.

Евро был введен в оборот с 1 января 1999 года (купюры и монеты были выпущены в обращение с 1 января 2002 года) и изначально торговался дороже доллара. Впервые евро упал до паритета с долларом в декабре 1999 года, то есть менее чем через год после создания этой валюты. Затем были периоды волатильности, но после достижения паритета в 2002 году евро начал расти в 2003 году и в дальнейшем сохранял превосходство над долларом.