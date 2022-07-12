Парламент Армении обсудит лишение мандатов оппозиционных депутатов
Совет Национального Собрания Армении на внеочередном заседании завтра, 14 июля, обсудит проект обращения в Конституционный суд Армении для лишения мандатов оппозиционных депутатов.
Отмечается, что совет парламента страны обратится в Конституционный суд Армении по вопросу лишения мандатов всех депутатов фракции «Армения» и четырех депутатов фракции «Честь имею».
Ранее спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян назвал процесс лишения мандатов оппозиционных депутатов «очень приятным».