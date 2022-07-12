В Баку продолжается суд над экс-чемпионом Азербайджана

Согласно обвинительному заключению, в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, находившийся в международном розыске и обвиняемый в убийстве своего соотечественника Давуда Агаева в 2018 году в Киеве Ясин Гасанов был задержан. В ходе следствия выяснилось, что у Гасанова была неприязнь к убитому, и преступление было совершено на почве мести.

Как сообщает haqqın.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Тельман Гусейнов. Подготовительное заседание суда назначено на 21 июля.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 35-летнего Ясина Гасанова, признанного виновным в убийстве из огнестрельного оружия в Киеве.

Также выяснилось, что Гасанов совершил убийство вместе со своим другом Валехом Халиловым и другими не установленными пока лицами. Убийцы дождались, пока Агаев выйдет из ресторана, и несколько раз выстрелили в него.

Ясину Гасанову предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Дело в отношении В.Халилова и других участников преступления, не установленных следствием, выделено в отдельную инстанцию, в настоящее время следствие продолжается.

Гасанов ранее был членом сборных Азербайджана по дзюдо, самбо и панкратиону. Подсудимый является 4-кратным чемпионом Азербайджана по самбо, а также чемпионом и призером соревнований по дзюдо.