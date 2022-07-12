Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:01

Как сообщают турецкие источники, около 20 дней назад началось разминирование приграничной зоны Турции с Арменией. По информации, разминированием занимается израильская компания, и в настоящее время работы осуществляются вокруг села Ибиш в районе Акьяка провинции Карс недалеко от пограничного перехода Догукапы, где и проходит железная дорога, соединяющая Турцию с Арменией. Официальные источники пока никак не прокомментировали сообщение о разминировании приграничных с Арменией областей Турции.

Жители Карса утверждают, что разминирование вселило надежду на открытие пункта пропуска Догукапы. Автодорожное сообщение между Турцией и Арменией осуществлялось через погранпереход «Алиджан» в провинции Игдыр. Этот пункт пересечения границы закрыт с апреля 1993 года, как и Догукапы. Начало переговоров о нормализации отношений между Турцией и Арменией породило надежды на открытие границ. Жители приграничных районов с Арменией провинций Турции ожидают в этой связи появления новых торговых возможностей. Ожидается, что железнодорожное и автомобильное сообщения между Турцией и Арменией станут частью многоуровневого Зангезурского коридора. Турецкие СМИ пишут, что Анкара выдвигает условие скорейшего открытия Зангезурского коридора в ходе переговоров по нормализации отношений с Ереваном. Ранее официальные лица Турции неоднократно заявляли, что процесс нормализации отношений с Арменией продолжается в рамках консультаций с Азербайджаном, и без согласования с Баку никакие шаги не предпринимаются.