Исторический прорыв Эрдогана и Пашиняна. Вашингтон доволен, израильтяне открывают дорогу новый поворот
Как сообщают турецкие источники, около 20 дней назад началось разминирование приграничной зоны Турции с Арменией. По информации, разминированием занимается израильская компания, и в настоящее время работы осуществляются вокруг села Ибиш в районе Акьяка провинции Карс недалеко от пограничного перехода Догукапы, где и проходит железная дорога, соединяющая Турцию с Арменией.
Официальные источники пока никак не прокомментировали сообщение о разминировании приграничных с Арменией областей Турции.
Жители Карса утверждают, что разминирование вселило надежду на открытие пункта пропуска Догукапы. Автодорожное сообщение между Турцией и Арменией осуществлялось через погранпереход «Алиджан» в провинции Игдыр. Этот пункт пересечения границы закрыт с апреля 1993 года, как и Догукапы. Начало переговоров о нормализации отношений между Турцией и Арменией породило надежды на открытие границ. Жители приграничных районов с Арменией провинций Турции ожидают в этой связи появления новых торговых возможностей.
Ожидается, что железнодорожное и автомобильное сообщения между Турцией и Арменией станут частью многоуровневого Зангезурского коридора. Турецкие СМИ пишут, что Анкара выдвигает условие скорейшего открытия Зангезурского коридора в ходе переговоров по нормализации отношений с Ереваном.
Ранее официальные лица Турции неоднократно заявляли, что процесс нормализации отношений с Арменией продолжается в рамках консультаций с Азербайджаном, и без согласования с Баку никакие шаги не предпринимаются.
Напомним, 1 июля состоялся очередной раунд переговоров между спецпредставителями Армении и Турции, и стороны достигли договоренности об открытии границ для граждан третьих стран. Вслед за этим состоялся первый телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В правительственных сообщениях двух стран не раскрывается информация о том, кто же выступил с инициативой телефонного разговора, в котором Эрдоган и Пашинян поздравили друг друга с религиозными праздниками и подчеркнули важность принятия мер по нормализации отношений.
Госдепартамент США оперативно отреагировал на информацию о переговорах Эрдогана и Пашиняна. В заявлении Вашингтона отмечается решительная поддержка процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией.
«Соединенные Штаты решительно содействуют урегулированию армяно-турецких отношений, что положительно отразится на всем регионе», - говорится в заявлении Госдепа США в ответ на запрос «Голоса Америки».
«Армяно-турецкий диалог имеет потенциал для повышения региональной стабильности, может сдержать неблагоприятные воздействия и привести к большему экономическому развитию, что выгодно для всех», - отмечается в заявлении Госдепа.
Отмечается также, что «США готовы содействовать этому важному диалогу таким образом, как посчитают должным обе стороны».