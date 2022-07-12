Талибы возводят наблюдательный пункт на границе с Таджикистаном

На таджикско-афганской границе талибы строят наблюдательный пункт, сообщило Радио Азаттык.

В Душанбе строительство сторожевой вышки рассматривают как провокацию и акт устрашения со стороны Талибана. Ранее Таджикистан отказался признать движение «Талибан» законным правительством Афганистана. Представители движения «Талибан» и таджикские боевики, которые находятся в розыске у себя на родине, строят новый наблюдательный пункт прямо через реку от Дарвазского района Таджикистана. «Они почти каждый день приезжают на своих машинах к этой новой сторожевой вышке и демонстративно громко орут в громкоговоритель на таджикском наречии, оскорбляя таджикские власти», — прокомментировал таджикский чиновник, имя которого не называется. «Это преднамеренная провокация», - сказал он. По словам таджикских властей, предоставление талибами официальных полномочий по патрулированию границы таджикским боевикам увеличивает недоверие к военной группировке «Талибан» и создает ощущение угрозы со стороны Афганистана.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства талибов Забихулла Муджахид заявил в интервью, что Таджикистану не стоит беспокоиться о присутствии на границе каких-либо группировок и направлять свои опасения по поводу безопасности в Кабул. «Мы не позволим, чтобы Афганистан использовался какими-либо группировками для угрозы соседним странам, — сказал Муджахид. — Если у таджикской стороны возникнут какие-то вопросы или опасения, если они поговорят с нами официально, дай Аллах, они будут удовлетворены, и мы устраним угрозы. С этой точки зрения мы хотим, чтобы правительство Таджикистана вступило в официальный диалог с нашим правительством, вступило в контакт, чтобы было доверие между двумя сторонами».

Таджикистан не признает правительство талибов и не заявлял о своем сотрудничестве с боевиками с тех пор, как они пришли к власти в августе после свержения прозападного правительства.