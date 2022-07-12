Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергелий Гуляс заявил, что правительство страны объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, власти ввели запрет на экспорт источников энергии и сняли действовавшие много лет ограничения на цены на коммунальные услуги для домохозяйств, использующих энергию выше среднего уровня потребления. Также правительство Венгрии планирует увеличить добычу угля, добавил он.

Все эти меры, пояснил он, направлены на обеспечение страны энергоснабжением зимой.