Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия по полному тушению взятых под контроль пожаров вблизи села Музаффароба Хачмазского района и сел Тезекенд - Дашлы Ятаг - Сохбетли Шабранского района, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, жаркая и сухая погода, а также ветер препятствуют полной ликвидации пожара. В настоящее время к тушению пожара привлечены вертолет авиаотряда МЧС, силы Государственной противопожарной службы, Северного регионального центра, Службы спасения особого риска, сотрудники МВД и Министерства экологии и природных ресурсов, а также соответствующая техника.



МЧС в очередной раз призывает население соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркие дни.