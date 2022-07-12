Байден намерен ускорить разработку в США гиперзвукового оружия

Президент США Джо Байден собирается подписать две директивы, позволяющие министерству обороны инвестировать больше средств в промышленную базу, занимающуюся созданием гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщил американский еженедельник Defense News.

По информации издания, поводом послужили «последние заявления России и Китая о прогрессе», достигнутом в этой области. В частности, обе страны не раз подчеркивали, что их гиперзвуковые ракеты «обладают уникальной способностью маневрировать на скорости, превышающей 5 чисел Маха». В связи с этим «Пентагон намерен привлечь больше государственных средств, чтобы восстановить разорванные цепочки поставок для критически важных технологий».

По словам главы отдела гиперзвуковых вооружений в составе аппарата заместителя министра обороны США по исследованиям и опытно-конструкторской деятельности Майкла Уайта, президентские директивы, которые «вот-вот должны быть подписаны», позволят Пентагону направить средства, обозначенные в третьей статье закона США о производстве продукции военного назначения (Defense Production Act) на поддержку предприятий, занимающихся созданием гиперзвукового двигателя, а также систем наведения и управления гиперзвуковых ракет.