В Турции завершились переговоры по украинскому зерну

Переговоры Турции, России, Украины и представителей ООН по ситуации с вывозом зерна с Украины завершились, сообщает ТАСС со ссылкой на участника делегации.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что представители российского военного ведомства в Стамбуле принимают участие в переговорах с коллегами из Турции, Украины и ООН по вопросу вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. По его словам, российская делегация подготовила и представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса.