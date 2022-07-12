США продолжат давить на Россию

Администрация США обладает возможностями для усиления экономического давления на Россию и введения новых санкций и будет их рассматривать и дальше, независимо от издержек для Вашингтона и его союзников. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.

Вудхаус отказался комментировать будущие санкции, однако подчеркнул, что США намерены и дальше определять и оценивать возможности для новых антироссийских рестрикций, пока продолжается спецоперация в Украине. По его мнению, у Вашингтона хватает возможностей для усиления давления на Москву.

Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что Запад будет продолжать оказывать давление на Россию, несмотря на издержки для самих США, а также для их союзников и партнеров.