Билл Гейтс совершил крупнейшее в истории пожертвование

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс пожертвовал в благотворительный фонд имени себя и своей супруги Мелинды $20 млрд. Сообщение об этом появилось на сайте агентства Bloomberg. Данная сумма является крупнейшим единоразовым пожертвованием миллиардера и составляет пятую часть от всего его состояния.

По данным издания, Гейтс пожертвовал такую огромную сумму, чтобы у человечества было больше шансов на ответ некоему «великому кризису нашего времени».

«Я надеюсь, что, жертвуя больше, мы сможем уменьшить страдания некоторых людей, с которыми они сталкиваются прямо сейчас, сможем приблизиться к достижению главной цели фонда – дать каждому нуждающемуся человеку прожить здоровую и продуктивную жизнь», – цитирует Bloomberg миллиардера.