Тойво Клаар и Пашинян обсудили мир в регионе

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. На встрече присутствовала также глава делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Пашинян высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по укреплению взаимопонимания и стабильности в регионе.

«На встрече были затронуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, ситуация вокруг Карабаха, шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности», - говорится в сообщении.