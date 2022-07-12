Громкие отставки в правящей партии Грузии

Еще три члена правящей партии "Грузинская мечта" заявили об отставке. Об уходе из партии сообщили Леван Кочлошвили, Имеда Мгебришвили и Гия Челишвили.

По их мнению, Запад слишком яро поддерживает оппозицию и создает угрозу втягивания Грузии в войну.

Отметим, что 28 июня из "Грузинской мечты" ушли председатели трех парламентских комитетов – Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, а 11 июля – члены Лагодехского, Чиатурского, Теркольского и Ахалцихского муниципалитетов.