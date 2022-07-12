Еврокомиссия отложила вопрос об интеграции Грузии в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение отложить рассмотрение вопроса о наделении Грузии статусом кандидата в Евросоюз (ЕС) до 2023 года. Об этом заявил официальный представитель ЕК Майкл Рупп, выступая на заседании Европейского парламента.

Изначально планировалось, что вопрос о следующем этапе интеграции Тбилиси в ЕС будет рассмотрен в декабре 2022 года. Представитель комиссии пояснил, что решение о переносе было принято после «осторожного политического обсуждения».

«Мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в ее попытке достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров и тщательно работать над реформами», — пояснил Рупп, отметив, что при этом республика весьма тщательно работает над реформами для вступления в ЕС.