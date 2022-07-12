В Нидерландах нашли новый подвид «омикрона»

Голландский институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) сообщил об обнаружении в Нидерландах нового подвида «омикрон»-штамма коронавируса, его назвали «кентавром» (Centaur).

В ведомстве рассказали, что подвариант BA.2.75, ранее найденный в Индии, Австралии, Японии, Канаде, США, Германии и Великобритании, теперь обнаружен и в Нидерландах, в образце, поступившем из провинции Гелдерланд, расположенной на востоке страны, взятом 26 июня.

В RIVM заверили, что «внимательно следят за ситуацией» и надеются найти источник заражения. В институте предполагают, что новый вариант может легче обойти защиту от коронавируса SARS-CoV-2 «из-за небольших специфических изменений».