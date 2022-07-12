Россия согласилась на перемирие на время транспортировки грузов в результате переговоров об украинском зерне в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Турция при поддержке ООН будет досматривать занятые в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия.

В свою очередь, зампредставителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что ООН ожидает позитивных заявлений по итогам переговоров.

«Я не буду забегать вперед своего руководителя. Генеральный секретарь скоро встретится с вами. Но важно отметить, что мы считаем, что это нечто позитивное», — сказал он, отвечая на вопрос об итогах переговоров.