Компания Iveco заявила о полном уходе из России

Итальянский производитель грузовиков и автобусов Iveco Group вышел из капитала совместного предприятия в России («Ивеко-АМТ»). Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор компании Геррита Маркс уточнил, что свою долю компания передаст местному партнеру, теперь бывшему, однако это займет некоторое время. В ответ на вопрос журналистов о стоимости сделки он заявил, что «дело не в деньгах».

У компании имелось совместное предприятие «Ивеко-АМТ», в котором итальянцам принадлежало 33%, в городе Миасс Челябинской области. Оно выпускало автобусы и грузовики для бездорожья, которые пользовались спросом в нефтегазовой сфере, лесозаготовительной и горнодобывающей отраслях.