В Баку арестовали ведущего YouTube-канала
Рассмотрена жалоба в отношении председателя Общественного объединения «Bakı Birlik Təşkilatı», ведущего YouTube-канала KİM.TV Абида Гафарова. Как сообщает АПА, на процессе в Ясамальском районном суде было объявлено решение.
Согласно решению, Абид Гафаров был приговорен к 1 году лишения свободы.
Отметим, ветераны Отечественной войны подали иск против Абида Гафарова в порядке частного обвинения по статьям 147 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса.
A.Гафаров стал известен своими выступлениями в связи с «Тертерским делом».