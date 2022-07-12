Риши Сунак лидирует на выборах премьера Великобритании

Итогом голосования стало сокращение списка кандидатов до шести человек: в соответствии с правилами из него исключены кандидаты, набравшие менее 30 голосов. Фаворитом предвыборной гонки остался бывший министр финансов страны Риши Сунак, получивший в результате первого тура 88 голосов. Высокие результаты также получили Пенни Мордонт (67 голосов) и Лиз Трасс (50 голосов), считающиеся главными соперниками господина Сунака.

Эксперты, обсуждающие ход избирательной компании, отмечают, что высокая популярность бывшего министра финансов, однако, не гарантирует его победы. Более того, она способствует объединению его противников под лозунгом «Кто угодно кроме Сунака». Частично это объясняется тем, что господину Сунаку, безусловно, благодарны за то, что именно он поднял восстание в консервативной партии, приведшее к отставке Бориса Джонсона, однако продолжают считать это своего рода предательством. Кроме того, многие парламентарии опасаются, что партия, руководимая господином Сунаком, отвечавшим в правительстве Бориса Джонсона за фискальную политику в стране, может потерять значительную часть своей популярности у избирателей.

Второй тур голосования пройдет завтра, 14 июля. Общее количество туров сейчас предсказать невозможно. 21 июля в бюллетенях для голосования должно остаться только два имени. После этого голосовать будут уже все члены партии. Имя нового лидера партии и, соответственно, премьер-министра страны станет известно 5 сентября.