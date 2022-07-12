Санду заверила Зеленского: Угроз со стороны Приднестровья нет

Президент Молдавии Майя Санду в ходе состоявшихся в конце июня переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявила об отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Санду телеканалу «Молдова-1».

«Я заверила президента Украины, что на данный момент нет рисков со стороны Приднестровья», — сказала президент Молдавии, уточняя, что «основывалась на информации, которой мы располагаем, а также дискуссиях с представителями Тирасполя».