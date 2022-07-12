За украинское зерно будет отвечать Турция

Представители Турции, России, Украины и ООН достигли договоренности по вопросу вывоза зерна с Украины, в Стамбуле будет создан координационный центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

«Были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях», — рассказал министр.

Он отметил, что переговоры по «зерновому» вопросу прошли «позитивно и конструктивно», и на следующей неделе ожидается подписание итогового документа.