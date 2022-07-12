Байден пригрозил силой Ирану
Вашингтон не допустит, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию, США готовы применить силу и остановить Тегеран. Это заявил американский президент Джо Байден в интервью политика 12-му каналу израильского телевидения.
Журналист поинтересовался, может ли американская сторона использовать против Ирана силу.
«В качестве крайней меры, да», — уточнил президент.
Байден указал на недопустимость получения ядерного оружия Тегераном.
«Иран не должен получить ядерное оружие», — добавил он.
Байден считает, что решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе было «гигантской ошибкой». «Они сейчас гораздо ближе к ядерному оружию, чем были ранее», — подчеркнул он.