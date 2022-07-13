Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и польским «Лехом» (5:1), состоявшийся во вторник на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, запомнился некоторыми нововведениями.

Главное из них – для входа на территорию стадиона были открыты не только северные, но и южные ворота, что значительно облегчило жизнь болельщикам. К тому же были убраны крайне неудобные турникеты и всякие ненужные железяки. Поэтому на этот раз у входа на арену не было привычного столпотворения и толчеи. Зрители легко проследовали на свои места, а после матча беспрепятственно покинули стадион.

Футбольный клуб «Карабах» отмечает заслуги в организации матча сотрудников Министерства молодежи и спорта, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, работников здравоохранения и волонтеров.

Также клуб выразил особую благодарность министру молодежи и спорта Фариду Гаибову, который «постоянно поддерживает команду и уделяет ей особое внимание».

Уже 19 июля «Карабах» проведет свой следующий матч в Лиге чемпионов. На Республиканскую арену имени Тофика Бахрамова пожалует чемпион Швейцарии «Цюрих».