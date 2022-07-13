Суперлуние в Азербайджане

Сегодня наблюдается явление суперлуния. Как передает Бакинский государственный университет, сегодня также произошли два важных астрономических события, связанных с Луной: это перигей (ближайшая к Земле точка лунной орбиты) и полнолуние.

Перигей был зарегистрирован в 13:09 по бакинскому времени. Луна приблизилась к Земле на расстояние 357263 км, а видимый диаметр Луны составлял 33 минуты 27 секунд. Полная Луна появилась в 22:38 по бакинскому времени.

Явление суперлуния можно будет наблюдать с территории Азербайджана в течение всей ночи.

Это второе суперлуние 2022 года. Первое произошло 14 июня, в то время расстояние до Луны составляло 357433 км.