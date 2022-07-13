Шахрияр Мамедъяров провалил последний день отбора на турнире FTX Road to Miami

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, провалив заключительный день отбора, занял 10-е место и не попал в плей-офф. Сегодня Шахрияр проиграл все три партии и в итоге набрал лишь 18 очков из 45-ти возможных.

Напомним, двумя днями ранее с турнира по состоянию здоровья снялся Теймур Раджабов.

FTX Road to Miami – 5-е соревнование в Чемпионском туре, организованном Магнусом Карлсеном. Призовой фонд всего Тура – 1,6 миллиона долларов, а нынешнего турнира – 150 тысяч долларов.

Шахматисты, которые выйдут в финал нынешнего турнира, получат право участвовать в реальном соревновании в Майами с 15 по 21 августа.

Всего в Чемпионском туре запланировано девять турниров – три больших и шесть регулярных. Три регулярных и один большой турнир уже состоялись.